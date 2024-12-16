الأهلي المصري يستهدف مهاجم ريال مدريد السابق

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي الأهلي المصري يستهدف تعزيز هجومه من خلال ضم لاعب ريال مدريد السابق.

والحديث عن المهاجم، ماريانو دياز، الذي بقي دون نادِ منذ رحيله عن إشبيلية، مع ختام الموسم الماضي..

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المهاجم يتطلع لإعادة اكتشاف نفسه واستعادة مستواه الفني وقد يكون الأهلي هو السبيل له في هذا الأمر.

في المقابل، يسعى الأهلي لتعزيز هجومه قبل بداية كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران حتى 13 يوليو/تموز 2025.