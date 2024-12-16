دانا أبو شمسية: حكومة الاحتلال تسعى لاستغلال الظروف لزيادة التوسع في هضبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:36 مساءً - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية فشلت في جذب المستوطنين إلى هضبة الجولان خلال السنوات الماضية، ولذلك تحاول الآن استغلال الظروف السياسية الراهنة لتمرير خطط جديدة تهدف إلى تعزيز توسع إسرائيل في المنطقة الحدودية مع سوريا.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال تغطية خاصة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعي أنه لا يسعى للتدخل في الشأن السوري الداخلي، وأن تحركات قواته في سوريا هي دفاعية ومؤقتة، ومع ذلك، قدم نتنياهو خطة لحكومته، تم الإعلان عنها بالأمس، تتضمن تمويلًا يصل إلى 10 ملايين دولار لدعم الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في هضبة الجولان.

وتابعت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية لاقت موافقة بالإجماع من جميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه الخطة ستخصص الأموال لتعزيز عدة مجالات، بما في ذلك قطاعي التعليم والطاقة.

