الكويت تدين توسع الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتلة: باطل وليس له أي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الجولان المحتلة لما يشكله من انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين إن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي لإدانة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة والتي تهدد استقرار وأمن سوريا والمنطقة لتؤكد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة وأن فرض سلطة الإحتلال لقوانينها وإدارتها على الجولان يعتبر باطلا وليس له أي أثر قانوني وفقا لقرارات الشرعية الدولية.