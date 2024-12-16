وزارة العمل : ملتقى توظيف يوفر 295 فرصة عمل للشباب من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - إفتتحت مديرية العمل بجنوب سيناء تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ملتقى توظيف بالقاعه الكبرى بديوان عام محافظة جنوب سيناء بحضور السيد اللواء الدكتور ماهر كامل هاشم السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء والسيد المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية وعواقل ومشايخ جنوب سيناء، ويوفر الملتقى 295 فرصة عمل للشباب من خلال 12 منشاه قطاع خاص بمحافظة جنوب سيناء، كما تم تسليم ١٣ عقد عمل لذوي الهمم علي هامش الملتقى، يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان.

وأوضحت وفاء نجاح ،مدير عام مديريه العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل والسيد اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ،بتوفير فرص عمل للشباب ،والتعاون مع القطاع الخاص من أجل توفير فرص العمل وأهمية التواصل مع المواطنين ،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظة لإيجاد مزيد من فرص العمل ، فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضافت مدير المديرية أن ذلك ياتى ضمن جهود المديرية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب ، وتفعيل رؤية وتوجيهات وزير العمل على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة ، بهدف فتح آفاق جديدة للشباب في سوق العمل ، واضافت أيضاً انه تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .