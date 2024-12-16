نشاط مديريات العمل بالمحافظات .. في إطار المبادرة الرئاسية ” بداية جديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - 1-مديرية العمل بالقليوبية ..

افتتح أيمن عطية محافظ القليوبية، بحضور إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية " ، و فوزي صابر وكيل المديرية، ملتقى لتوظيف الشباب بنادي سيتي كلوب ببنها ، والذي نظمته المديرية بحضور عدد( 56) شركة ومصنع من القطاع الخاص ، وفر عدد (5500) فرصة عمل للشباب من الجنسين ولذوي الإعاقة للعمل بتلك المنشآت .وأوضحت ايمان السيد "مديرة مديرية العمل بمحافظة القليوبية" فى تقريرها للوزارة ، ان تلك المشاركة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان، وأضافت مديرة المديرية أنه جرى تفقد جميع اقسام الملتقى للتعرف على فرص العمل المتاحة ، والتشديد على المصداقية والشفافية في عرض فرص العمل ، كما سيتم متابعة الوظائف للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من عقود عمل وحد أدنى للأجور كما حرصت سيادتها برفقة وكيل المديرية على التحدث مع الشباب المتواجد داخل الملتقى ومطالبتهم بالاستعداد المُستمر لوظائف المستقبل ، وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا ، وتنمية مهاراتهم عليها. جاء ذلك بحضور مصطفى عبده " وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية " ، والدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب بالقليوبية.

2-مديرية الوادي الجديد :

بدأت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، برنامج التدريب المهنى المجاني لعدد 10 متدربات ، على مهنة التفصيل والخياطة ، بالوحدة المتنقله بقرى غرب الموهوب بالداخلة ضمن قرى حياة كريمة، ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وفي ذات السياق قامت المديرية بزيارة لمركز التدريب المهني بالخارجة لمتابعة الدورات التدريبية المنفذة بالمركز لعدد 2 دورة تدريبية ،على مهنة التبريد والتكييف، لتأهيل الشباب من الجنسين للدخول في سوق العمل وتشجيعا لاقامة مشروعات صغيرة ويحث المتدربين علي الاستفاده الكامله من التدريب لصقل مهاراتهم ، صرح بذلك أحمد طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد .

3-مديرية عمل مطروح :

عقدت مديرية العمل بمحافظة مطروح ، ندوة توعية عمالية للعاملين بشركة واي أن واي للتغذية، وشركة الطارق للخدمات داخل شركة خالدة للبترول حقل طارق ، بحضور 25من العاملين، حول دور مكتب العمل في الحفاظ علي حقوق العمال وواجباتهم، كما تناولت الندوة الهدف الرئيسي منها وهي الهجرة غير الشرعية ، وكذلك قيمة العمل في حياة الإنسان وكيفية اتباع الطرق الشرعية في الحصول علي فرصة عمل افضل خارج البلاد من خلال القوانين والمواثيق الدولية والبعد عن اتباع الطرق المشبوهة في السفر، صرح بذلك خالد دراز مدير مديرية عمل مطروح.

4-مديرية عمل بورسعيد :

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ،ندوة توعية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق، وتكريمات للنماذج المشرفة من متحدي الاعاقة بالمنشآت، وذلك بقاعة فندق رستا السياحي، الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة، وتم تكريم ١٠ من ذوي الهمم من شركات القطاع الخاص، أثبتوا كفائتهم وتحدوا اعاقتهم ، وأصبحوا نماذج مشرفة في أماكن عملهم وتم اختيارهم من الشركات التي يعملون بها لتكريمهم تقديرا لجهودهم في الإنتاج و مشاركتهم في التنمية ،كما تم توقيع عدد 17 عقد عمل لذوي الهمم وتم توقيع العقود من قبل شركة ايديكس للمقاولات،و مدرسة نرمين اسماعيل الدولية ،ذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لمتحدي الاعاقة ، كما تم تكريم نفين لوقا متياس من متحدي الاعاقة ومفتشة مكتب بورسعيد بمديرية العمل كنموذج مشرف في الاجتهاد والاخلاص في العمل ، صرح بذلك عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد.

5-مديرية العمل بأسوان :

شاركت مديرية العمل باسوان، في ملتقي كلية علوم الرياضة لتوظيف الخريجين، بجامعة أسوان وذلك تحت رعاية تحت مع أسماعيل كمال محافظ اسوان وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وشارك في الملتقى أكثر من ٢٠٠ مشارك من طلبة الجامعة والخريجين، في توفير فرص العمل المتاحة بمحافظة أسوان وربط بيانات راغبي العمل من الخريجين بمتطلبات سوق العمل والعمل مستقبلا علي تلبيتها من خلال تدريب وتأهيل الشباب للوظائف المطلوبة، صرحت بذلك ليلي عطالله إسماعيل مدير مديرية العمل باسوان .

6-مديرية عمل بورسعيد :

اختتمت محافظة بورسعيد برنامج التدريب على مهنة التفصيل والخياطة المجانى بمركز التدريب المهني بمديرية العمل ببورسعيد، وكما انعقدت ورشة التدريب لتقييم منتجات ورشتى التفصيل والخياطة بالمركز الثابت بمديرية العمل ببورسعيد، والوحدة المتنقلة بجراج حى الضواحى، لعدد ٣٢ متدربة قاموا بتنفيذ ملابس مصممة بشكل مبسط وغير مكلف، ذللك بعد انتهاء الدورات التدريبية والتى يتم تنفيذها طبقا" لنظام الساعات المعتمدة، ، صرح بذلك عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد.

7-مديرية العمل بجنوب سيناء ..

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنيه بفندق كليوباترا بمشاركة عدد ( ٢٦) من العاملين بالفندق، حيث شملت المحاضرة أهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن خطط الطوارئ، ومخاطر الحريق.وأوضحت وفاء نجاح أن ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، والسيد اللواء الدكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات ذات الصلة من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، والتي تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي كافة مناحي الحياة، وحاضر في تلك الندوة كيميائية / شيماء وجيه علام مفتش مكتب السلامة والصحة المهنية بمدينه شرم الشيخ.

8-مديرية العمل بالأقصر ..

نظمت مديرية عمل الأقصر ندوة توعوية بالفندق العائم بلو شادو ون ، عن مخاطر الحرائق وطرق مكافحتها وخطة الطواريء حيث القت الندوة كيميائية منال سمير مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب الأقصر بحضور (27) من العاملين بالفندق العائم وتأتى تلك الندوة ضمن ندوات التوعية الخاصة بمبادرة سلامتك تهمنا، كما نظمت المديربة ندوة حوار مجتمعى بفندق قديس بمحافظة الاقصر بناءا علي توجيهات وزير العمل محمد جبران بزيادة الوعي والحوار المجتمعي وبتوجيهات معالي المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر وبحضور كلا من ممثل صاحب العمل بالفندق وعدد من العمال وتم فتح باب المناقشة عن أهمية الحوار المجتمعي فى تسيير حركة العمل وتوضيح بعض الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل وطرح العمال العديد من الأسئلة و تم الرد عليها في إطار قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٢ حول قانون العمل وحقوق وواجبات العمال داخل أماكن العمل وكذلك عقد العمل الفردي وحقوق وواجبات العمال وأحكام الإجازات في ظل قانون العمل ، وقامت بالقاء الندوة نجاة أحمد السيد مدير مكتب علاقات عمل الأقصر وعلى طه محمد مفتش عمل بمكتب علاقات عمل الأقصر تحت إدارة الاستاذة نجوي محمد جمال الدين مدير الادارة حيث كان عدد الحضور (14) من العاملين بالفندق.وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر أن تلك الندوات تعقد بصفة دورية ضمن خطة مستهدفة لنشر التوعية وضمان وصولها إلى جميع العاملين للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات للوصول إلى تنمية مستدامة وشاملة وتحقيق اهم مبدا وهو جودة الحياة للمواطن المصرى.