نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة"بدائرة قسم شرطة الشرابية ، وبحوزتهما (4 هاتف محمول "مجهولين المصدر") ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.

- ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

- ضبط تشكيل عصابى ضم (3أشخاص) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها داخل ورشة خاصة بأحدهم.

- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد (3) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.