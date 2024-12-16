مسيرات أوكرانية تهاجم منشأة تخزين وقود بوسط روسيا

موسكو ـ العُمانية: قال حاكم منطقة أوريول بوسط روسيا أندريه كليتشكوف في ساعة مبكرة من صباح أمس إن طائرات مسيَّرة أوكرانية هاجمت منشأة للبنية الأساسية لتخزين الوقود في المنطقة مما أدى إلى اندلاع حريق وتهشم نوافذ عدد من المنازل. وأضاف كليتشكوف في رسالة على تطبيق تيليجرام أن «هجومًا كبيرًا» على موقع للبنية الأساسية تسبب في اشتعال الوقود. وتابع أن شظايا من طائرات مسيَّرة جرى إسقاطها أدت إلى تحطم نوافذ منازل.

وأظهر مقطع مصور نشرته مدونات عسكرية أوكرانية حريقًا مشتعلًا فيما وصف بأنه منشأة لتخزين الوقود. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير من أي من الجانبين. ووردت أنباء عن هجمات بطائرات مسيَّرة في مناطق روسية أخرى.

وقال فلاديمير كوندراتييف حاكم منطقة كراسنودار إن الدفاعات الجويَّة دمرت طائرات مسيَّرة أوكرانية في عدة مناطق إلى الجنوب والشرق من أوكرانيا. وقال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك إن الدفاعات الجويَّة دمرت سبع طائرات مسيَّرة فوق المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا. وفي منطقة بيلجورود الروسية، التي كثيرًا ما تستهدفها القوات الأوكرانية على الحدود الشمالية الشرقية، وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إن القوات الأوكرانية هاجمت قريتين، ما أدى إلى إصابة أحد السكان وإشعال حريق في منزل تم إخماده سريعًا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 12 ألفًا و90 عسكريًّا أوكرانيًّا في مواجهات شهدتها مختلف جبهات المواجهات خلال أسبوع، لافتة إلى توجيهها ضربة مكثفة على مواقع حيوية للبنية الأساسية في أوكرانيا. وذكرت الوزارة، في تقريرها الأسبوعي عن الحرب مع أوكرانيا، أن قواتها قضت على 12090 جنديا أوكرانيا خلال آخر أسبوع، لافتة إلى تنفيذها 15 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وطائرات بدون طيار لمنشآت الطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية الأساسية للمطارات العسكرية، ومواقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيَّرة، وترسانات ومستودعات ذخيرة، ونقاط انتشار لوحدات عسكرية ومسلحين أجانب.

ونوَّهت إلى تمكن جنودها من السيطرة على سبعة مراكز سكنية داخل الأراضي الأوكرانية، فيما أسقطت الدفاعات الجويَّة 33 صاروخًا، و279 طائرة مسيَّرة، ودمرت 8 زوارق و7 دبابات و44 مركبة عسكرية.ومن جهته لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أن الجيش الروسي استهدف الأراضي الأوكرانية بحوالي 200 طائرة مسيَّرة و94 صاروخًا. وكانت روسيا قد شنت بالأمس إحدى أكبر هجماتها على أوكرانيا، مستخدمة عددًا كبيرًا من الصواريخ والطائرات المسيَّرة.