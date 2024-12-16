نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات التسكين على الكادر وشروط الحصول على شهادة الصلاحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود الأكاديمية المهنية للمعلمين لاستيفاء شروط منح شهادة الصلاحية اللازمة للنقل أو التسكين على وظائف المعلمين أو ما يعادلها وفقًا لقانون التعليم، وبناءً على موافقة السلطة المختصة، تقرر عقد برنامج التسكين على الكادر بنظام التدريب أونلاين، باعتباره أحد برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية. وفي هذا السياق، يرجى تنفيذ الإجراءات التالية:

إخطار شاغلي وظائف التعليم بمواعيد التدريب والاختبار:

التنبيه على المعلمين الذين سجلوا ترشحهم لتدريبات التسكين على الكادر بإخطارهم كتابيًا بأن مواعيد الحجز وإتاحة التدريب ستكون متوفرة عبر منصة المعلم للتدريب عن بعد على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وفقًا للمواعيد التالية:

التدريبات: من يوم الإثنين 18 ديسمبر 2024 وحتى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

الاختبارات: من يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 وحتى السبت 6 يناير 2025، على أن تُعقد الاختبارات في مقار الأكاديمية المهنية للمعلمين بكل مديرية.

تشكيل لجان لمراجعة ملفات المتقدمين:

التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة مختصة لاستلام ملفات المعلمين المتقدمين ومراجعة بياناتها.

التأكد من:

-استيفاء كافة المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية.

-صحة البيانات المدونة بالملفات، مع التأكيد على عدم وجود أي كشط أو تعديل في المستندات.

-اعتماد صحة البيانات من مدير الإدارة التعليمية، مع توقيع أعضاء لجنة المراجعة عليها.

مسؤولية الإدارات التعليمية وتسليم الملفات:

تُعتبر الإدارة التعليمية مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة البيانات.

تُسلم الملفات مرفقة بكشوف البيانات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين المختص، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 وحتى الخميس 23 يناير 2025، لإجراء المراجعة النهائية والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة.

يُسجل استيفاء المتطلبات على موقع بيانات كادر المعلم ضمن الإطار الزمني المحدد.

ملاحظات هامة:

الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة يضمن إنجاز عملية التسكين بكفاءة وسلاسة.

يُرجى التواصل مع الأكاديمية المهنية للمعلمين في حال وجود أي استفسارات أو عقبات تتعلق بالإجراءات.