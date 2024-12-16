مجازر الاحتلال مستمرة والأمطار تفاقم مأساة النازحين .. وتفاؤل حذر بشأن المفاوضات

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر خلال 24 ساعة ضد العائلات في القطاع غزَّة وصل منها للمشافي 40 شهيدًا و98 مُصابًا.

يأتي ذلك فيما غرقت مئات الخيام التي تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس وعلى شاطئ البحر نتيجة الأمطار ودخول مياه البحر لها.

وشرعت جمعية خيرية بإنشاء مُخيَّم يضم 700 خيمة لإيواء النازحين من على شاطئ بحر خان يونس ودير البلح.

واستشهد أربعة وعدد من الإصابات إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة «سعد الله» قرب محطة خلة في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزَّة.

واصيب اثنان جراء قصف الطابقين الثالث والرابع لمنزل قرب دوار النزلة في جباليا النزلة شمال قطاع غزَّة.

واحترقت سيارة إسعاف جراء استهدافها من قبل طائرات الاحتلال داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزَّة.

وتواصل قوات الاحتلال تدمير وإحراق المنازل في جباليا وبيت لاهيا مع إصدار أوامر إخلاء جديدة في جباليا وغزَّة.

ووقع عدد من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال مدرسة يافا التي تؤوي نازحين في شارع يافا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزَّة.

وارتفع إلى 40 عدد الشهداء في القصف على مبنى البريد في النصيرات مساء الخميس بعد انتشال أربعة شهداء.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لشمال المُخيَّم مع تنفيذ عمليات نسف للمنازل.

كما جددت المدفعية قصفها لشرق مُخيَّم المغازي وسط القطاع.

واستشهد اثنان في قصف الاحتلال خيام نازحين غرب رفح وفي غارة شمال المدينة.

في غضون ذلك أفادت تقارير إسرائيلية، بأن هناك تقدم في المفاوضات للتوصل إلى تسوية في قطاع غزَّة مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وأبدت مصادر مطلعة على المفاوضات «تفاؤلًا حذرًا بشأن فرص التوصل إلى تفاهم يؤدي إلى اتفاق».

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن تركيا انضمت إلى جهود الوساطة، الأمر الذي يدفع «حماس» أيضًا للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، يدرك الوسطاء أن التعب المتراكم على كلا الجانبين، بالإضافة إلى الضغط المبذول، يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الاتصالات.