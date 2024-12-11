رئيس الوزراء العراقي: نحترم خيارات الشعب السوري.. ومستعدون لمساعدتهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:28 صباحاً - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية احترام الخيارات الحرة للشعب السوري، واستعداد العراق لمساعدة السوريين في هذه الظروف والمرحلة الانتقالية.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى ضرورة الحفاظ على أمن سوريا، ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها والتنوع الإثني والديني والاجتماعي الذي يتمتع به، مؤكدًا "أهمية منع أيّ اعتداء على أي من مكونات الشعب السوري أو مقدساته الدينية، وأن العراق سيتابع مجريات الأحداث، ومصداقية الأفعال وليس الأقوال"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقال محمد شياع السوداني، خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، اليوم الثلاثاء، أن العراق عضو أساسي في هذا التحالف وهو ملتزم بالتعاون مع التحالف الدولي، للتصدي ومتابعة الجماعات الإرهابية، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد السوداني "التأكيد على مضيّ العراق في العمل مع الدول العربية ودول الجوار لمساعدة السوريين، وترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة".