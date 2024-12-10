أين تقع جزيرة سانتوريني

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جزيرة سانتوريني الجوهرة اليونانية في بحر إيجة

جزيرة سانتوريني الجوهرة اليونانية في بحر إيجة

موقع جزيرة سانتوريني

تقع جزيرة سانتوريني، المعروفة أيضًا باسم ثيرا، في جنوب اليونان، في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط،تبعد الجزيرة حوالي 200 كيلومتر عن البر اليوناني الرئيسي، وهي جزء من أرخبيل كيكلاديس،تفصلها عن جزيرة كريت مسافة تُقدّر بحوالي 116 كيلومترًا، وقد صُنفت سانتوريني ضمن أفضل 10 جزر في العالم بفضل جمالها الفريد وتراثها الثقافي الغني.

كيفية الوصول إلى جزيرة سانتوريني

يتوفر عدة خيارات للوصول إلى جزيرة سانتوريني

البحر يمكن للزوار الوصول إلى سانتوريني عبر البحر من ميناء أثينيوس الجديد، حيث توجد رحلات من ميناء ناكسوس وميناء بيرايوس. الجو تتوفر رحلات جوية متكررة إلى مطار سانتوريني الدولي، وهو أحد أكبر المطارات في اليونان، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة من أثينا ومدن أوروبية أخرى.

الطبيعة في جزيرة سانتوريني

تتميز سانتوريني بمنازلها البيضاء ذات القباب الزرقاء، التي تتوزع على طول المنحدرات الصخرية،تشتهر الجزيرة بشواطئها الرملية الساحرة، والمناخ المعتدل الذي يسودها على مدار العام، مما يجعلها وجهة مثالية للسياح،تتوفر نشاطات مثل استئجار اليخوت لرحلات بحرية حول الجزيرة، مما يوفر للزوار تجربة استثنائية للاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية.

السياحة في جزيرة سانتوريني

توفر جزيرة سانتوريني مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية، مما يجعلها مقصدًا متكاملًا للزوار

الغوص تُقام مسابقات ومسيرات الغوص في فصل الصيف، حيث يمكن للمغامرين استكشاف الحياة البحرية. تسلق الصخور توفر الجزيرة فرصًا ممتازة لتسلق الصخور بفضل تضاريسها البركانية الفريدة. الاستجمام يمكن للزوار الاستمتاع بالهدوء والاسترخاء على شواطئ الجزيرة، لاسيما في فصل الخريف عندما يكون هناك أقل ازدحام. مزارع الكروم يمكن زيارة مزارع الكروم المنتشرة في أرجاء الجزيرة وتجربة تذوق النبيذ المحلي.

أفضل فنادق جزيرة سانتوريني

تحتوي جزيرة سانتوريني على مجموعة متنوعة من الفنادق الفاخرة والمنتجعات

فندق كيروس أنتوريو يتمتع بموقعه في مدينة فيرا، ويوفر غرفًا أنيقة مع شرفات تطل على البحر. فندق كيرينيا بالاس يقع في أويا، ويمتاز بالمعمار التقليدي والإطلالات الخلابة. ميستروس بلايس سانتوريني يقدم غرفًا فاخرة مع حمامات سباحة خاصة. فندق آندروز سانتوريني يقع في منطقة إمبوريو ويشتهر بتصميمه الأنيق. فندق كاتيكيز يشتهر بغروب الشمس المدهش وغرفه الفاخرة.

شواطئ جزيرة سانتوريني

تتمتع سانتوريني بشواطئ رائعة مثل

شاطئ كاماري يتميز برماله السوداء ومياهه الزرقاء. شاطئ بيريسا معروف برماله السوداء وصخوره البركانية. شاطئ ريد بيتش يشتهر بصخوره الحمراء. شاطئ مونوليثوس يوفر أجواء هادئة مع رمال سوداء. شاطئ بيريفوليا مناسب لعدة رياضات مائية.

المسافة بين سانتوريني والمدن الأخرى

رودس تبعد حوالي 200 كيلومتر. أثينا تبعد حوالي 200 كيلومتر، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر الطيران أو العبارات. سالونيك تبعد نحو 350 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي. باتراس تبعد حوالي 240 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي. هيراكليون تبعد نحو 145 كيلومترًا شمال شرق الجزيرة. بيرايوس تبعد حوالي 128 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي.

أنشطة يمكن ممارستها في سانتوريني

توفر الجزيرة العديد من الأنشطة الممتعة

استكشاف المدن زيارة مدن فيرا وأويا واستكشاف المحلات والمطاعم. مشاهدة الغروب خاصة في أويا حيث يعد الغروب من أجمل المشاهد. السباحة والاسترخاء على الشواطئ قضاء الوقت على الرمال الناعمة. الغوص استكشاف الشعاب المرجانية. زيارة الكالديرا القيام بجولات لاستكشاف المناظر البحرية. جولات في مزارع الكروم تذوق النبيذ المحلي.

أفضل وقت لزيارة سانتوريني

يعتبر فصل الصيف (يونيو إلى أغسطس) موسم الذروة، حيث تكون الأجواء مناسبة للسباحة،يعتبر الربيع والخريف (أبريل إلى مايو وسبتمبر إلى أكتوبر) فترات مثالية لتجنب الازدحام والاستمتاع بالطقس المعتدل،فصل الشتاء (نوفمبر إلى مارس) قد يكون باردًا ولكنه مثالي لمن يبحث عن الهدوء.

المعالم السياحية في سانتوريني

أويا بلدة مشهورة بمناظر الغروب الخلابة. مدينة ثيرا القديمة تضم آثارًا تعود للعصور القديمة. الكالديرا جولات بحرية لاستكشاف المناظر البحرية. كنيسة باناجيا إيبيسكوبي تعود لفترة البيزنطية. متحف النبيذ يستعرض تاريخ صناعة النبيذ في الجزيرة.

قصة جزيرة سانتوريني

تعود أقدم آثار الاستيطان البشري في سانتوريني إلى العصور القديمة، حيث شهدت الجزيرة الحضارات الإغريقية والفينيقية،تعرضت الجزيرة لثورة بركانية كبيرة في عام 1627 قبل الميلاد، مما أدى إلى تشكيل الكالديرا الحالية،انضمت الجزيرة إلى الإمبراطوريتين البيزنطية والعثمانية وشهدت نموًا كبيرًا كوجهة سياحية مرموقة في القرن العشرين.

تكلفة السياحة في سانتوريني

تتفاوت التكلفة وفقًا لفترة الزيارة ونوع الإقامة والأنشطة المطلوبة،تتراوح التكاليف اليومية من حوالي 100 إلى 300 يورو لكل فرد، بحسب مستوى الخدمة والمرافق.

المواصلات في سانتوريني

تتوفر مجموعة متنوعة من وسائل النقل في سانتوريني

الحافلات العامة تربط بين المدن والقرى المختلفة. التاكسي وسيلة مريحة وسريعة للتنقل. الإيجارات الذاتية استئجار سيارة أو دراجة نارية. الدراجات والسكوتر خيار مثير للتجول في أنحاء الجزيرة. التلفريك يستخدم في مدينة ثيرا للصعود إلى الحافة البركانية. المشي استكشاف المدن والشواطئ على الأقدام.

الفيزا لزيارة سانتوريني

إذا كنت من مواطني دول الاتحاد الأوروبي، فلن تحتاج إلى تأشيرة لدخول سانتوريني لمدة تقل عن 90 يومًا،أما إذا كنت من خارج الاتحاد الأوروبي، ينبغي عليك التحقق من متطلبات الدخول الحالية عبر السفارة اليونانية في بلدك.

أسئلة شائعة حول جزيرة سانتوريني

أسئلة شائعة حول جزيرة سانتوريني