طريقة ربط التذاكر بتوكلنا، شرط دخول فعاليات موسم الرياض

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هند السوليه - الرياض - يعتبر موسم الرياض 2025 من أبرز الفعاليات الثقافية والترفيهية في المملكة العربية السعودية، حيث يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والأحداث التي تهدف إلى تعزيز الرفاهية والروح الاجتماعية بين المواطنين. هذا الحدث، الذي تُشرف عليه الهيئة العامة لإدارة الترفيه، انطلق في شهر أكتوبر من العام الماضي وسيستمر حتى 22 مارس 2025. ومن المقرر أن يكون الختام بمباراة استعراضية تُقام بين نجوم فريق باريس سان جيرمان ونجمَي الهلال والنصر.

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طريقة ربط التذاكر بتوكلنا

طريقة ربط التذاكر بتوكلنا

لتسهيل عملية الدخول إلى فعاليات موسم الرياض 2025، اعتمدت الهيئة العامة لإدارة الترفيه تطبيق توكلنا كأساس لربط التذاكر. هذا هو الخيار المثالي نظراً لأن التطبيق يحتوي على المعلومات الصحية للأفراد. هنا نستعرض طريقتين لربط التذاكر

الطريقة الأولى

شراء التذاكر من موقع موسم الرياض.

الضغط على أيقونة “مشاركة”.

مشاركة التذكرة عبر تطبيق توكلنا والاحتفاظ بها.

الطريقة الثانية

شراء التذاكر المطلوبة.

فتح تطبيق توكلنا.

تحديد رمز توكلنا.

الضغط على “إنشاء رمز”.

إضافة الرمز إلى التذكرة.

شروط الدخول إلى فعاليات موسم الرياض

شروط الدخول إلى فعاليات موسم الرياض

وضعت الهيئة العامة لإدارة الترفيه، بالتعاون مع وزارة الصحة، مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لحضور فعاليات موسم الرياض. إليكم أبرز هذه الشروط

حجز التذكرة إلكترونيًا من موقع موسم الرياض.

ربط التذكرة بنظام توكلنا.

الحصول على جرعتي لقاح كورونا المعتمدة في المملكة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة.

الوصول إلى الفعالية قبل بدءها بنصف ساعة.

يجب أن يكون عمر الشخص فوق 12 عامًا، مع ضرورة مرافقة الأطفال لأولياء أمورهم.

عدم السماح بإدخال الكاميرات إلى المكان.

تخضع الأغراض للتفتيش وسيتم مصادرة الممنوعات.

فعاليات موسم الرياض 2025

فعاليات موسم الرياض 2025

يشتمل موسم الرياض 2025 على مجموعة متنوعة من الفعاليات الجديدة، التي تختلف عن النسخ السابقة. إليكم بعض من أبرز هذه الفعاليات

مسيرة موسم الرياض، التي تُعرض فيها مواهب فنية متنوعة.

عروض المصارعة الحرة بمشاركة نجوم WWE، والتي تبدأ في 21 أكتوبر.

فعالية رش، التي تمتد من 22 إلى 26 أكتوبر.

متاهة الكريستال، حيث يتنافس اللاعبون في الخروج منها.

زحليقة عملاقة تقدم تجربة ترفيهية فريدة.

تجربة بيت المواهب، التي تُبرز العديد من المواهب الغنائية.

مسرحية يسارية تقدمها الفنان محمد هنيدي.

شتى الفعاليات الأخرى التي تشمل عروضًا مميزة وألعاب ترفيهية.

كيفية حجز تذاكر موسم الرياض 2025

كيفية حجز تذاكر موسم الرياض 2025

يتيسر على المشاركين حجز تذاكر موسم الرياض بشكل إلكتروني وعبر عدة خطوات بسيطة

الدخول إلى موقع موسم الرياض.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار الفعالية المرغوبة مثل “حفل الفنان جورج وسوف”.

الموافقة على الشروط والأحكام.

اختيار نوع التذكرة المرغوبة.

إجراء الدفع إلكترونيًا.

تأكيد الحجز ومن ثم نقل التذكرة إلى تطبيق توكلنا.

رابط حجز تذاكر موسم الرياض 2025

رابط حجز تذاكر موسم الرياض 2025

يمكن للمستخدمين الآن حجز تذاكر موسم الرياض عبر رابط مُخصص يتيح لهم الوصول إلى المعلومات اللازمة بشكل مباشر.

في الختام، يتيح موسم الرياض 2025 تجربة فريدة من خلال الفعاليات المتنوعة، مع تسهيلات واضحة لحجز التذاكر والتسجيل عبر تطبيق توكلنا. نأمل أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بالفعاليات الجديدة والمثيرة.