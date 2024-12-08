نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض السكر عند الأطفال في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

مفهوم انخفاض السكر عند الأطفال



انخفاض السكر في الدم هو حالة طبية تحدث عندما تنخفض نسبة الجلوكوز في دم الطفل إلى مستوى أقل من المعدلات الطبيعية،يُعتبر الجلوكوز المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، كما أنه ضروري لوظائف الدماغ والأعضاء الأخرى لضمان أدائها بشكل صحيح،في حال حدوث انخفاض كبير في نسبة السكر، قد تظهر على الطفل أعراض خطيرة تتطلب تدخلًا سريعًا.

أهم أعراض انخفاض السكر عند الأطفال



تظهر أعراض انخفاض السكر عند الأطفال بعدة صور تختلف في شدتها بناءً على مستوى الجلوكوز في الدم،ومن أبرز هذه الأعراض

الإحساس بالجوع الشديد عندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم، يشعر الطفل برغبة ملحة في تناول الطعام بشكل مفاجئ. التعرق الزائد يبدأ الأطفال في التعرق بشكل غير معتاد حتى في الأجواء الباردة أو في غياب النشاط البدني. شحوب البشرة يظهر على وجه الطفل علامات الشحوب، حيث قد تبدو بشرته باهتة بشكل ملحوظ. زيادة العصبية والقلق قد يصبح الطفل مضطربًا أو عصبيًا بصورة واضحة. الإحساس بألم شديد في الرأس يُعتبر الصداع المفاجئ والشديد من الأعراض الشائعة لانخفاض السكر. الخمول الشديد والنعاس يشعر الأطفال الأكبر سنًا والمراهقون بالخمول والرغبة في النوم لفترات طويلة. عدم التوازن قد يظهر الأطفال بشكل غير متوازن او يتحركون بدون تنسيق. الحديث الغير واضح قد يواجه الأطفال المصابون بانخفاض شديد في مستوى السكر صعوبة في التحدث بشكل واضح. فقدان الوعي في الحالات الحادة، قد يؤدي انخفاض السكر إلى فقدان الوعي، مما يستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا.

طرق التعامل مع انخفاض السكر عند الأطفال



عند ظهور أعراض انخفاض السكر عند الطفل، يمكن اتخاذ خطوات سريعة لرفع مستوى السكر وضمان استقرار الحالة

تناول عصير طازج يُفضل تقديم كوب من العصير للطفل، حيث يتم امتصاص السكر بسرعة في مجرى الدم. إعطاء أقراص الجلوكوز تُعتبر هذه الأقراص وسيلة سريعة وفعالة لرفع مستوى السكر، وهي متاحة في الصيدليات. تناول الحلوى يمكن أيضًا إعطاء الطفل قطعة صغيرة من الحلوى أو العسل لتحقيق زيادة سريعة في مستوى السكر. التحقق من مستوى السكر بعد 15 دقيقة بعد تقديم الغذاء أو الشراب للطفل، يُنصح بقياس مستوى السكر في الدم باستخدام جهاز قياس مستوى السكر،إذا لم يتحسن الوضع، يمكن تكرار تقديم الطعام المحتوي على الجلوكوز. استخدام حقنة الجلوكاجون إذا فقد الطفل الوعي أو لم يستجب للعلاج الفموي، قد يكون من الضروري استخدام حقنة الجلوكاجون لتحفيز الكبد على الإفراج عن الجلوكوز المخزن. زيارة الطبيب إذا لم تتحسن حالة الطفل بعد التدابير المذكورة، أو في حال تكرر هذه الحالة، ينبغي زيارة الطبيب لتقييم الحالة وتعديل الخطة العلاجية إذا لزم الأمر.

الوقاية من انخفاض السكر عند الأطفال



للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم لدى الأطفال، يمكن اتباع النصائح الوقائية التالية

مراقبة مستوى السكر بانتظام يجب على الأهل أو مقدمي الرعاية متابعة مستوى سكر الدم يوميًا، خاصةً في حالة إصابة الطفل بداء السكري، لتفادي حدوث نوبات انخفاض السكر. الالتزام بالجرعات المحددة من الأنسولين في حالة استخدام الأنسولين، يجب على الأهل الالتزام بالجرعات الموصى بها وعدم تجاوزها،كما يمكن تقليل الجرعة في حالة النشاط البدني المكثف أو نقص الطعام. تحديد الأوقات المناسبة للتمارين الرياضية تؤثر التمارين البدنية على مستويات الجلوكوز في الدم، لذا يجب مراقبة مستوى السكر قبل وبعد التمارين واستباق أي خطورة. متابعة النظام الغذائي ينبغي أن يتضمن النظام الغذائي للطفل كمية كافية من الكربوهيدرات، خاصةً قبل النوم أو بعد النشاط البدني.

أعراض انخفاض السكر عند الأطفال أثناء النوم



قد لا يلاحظ الأطفال أو الوالدين حدوث انخفاض السكر أثناء النوم، ولكنه يمكن أن يسبب أعراضًا تظهر عند الاستيقاظ، مثل

الإرهاق الشديد عند الاستيقاظ قد يشعر الطفل بالإرهاق والضعف بعد الاستيقاظ، وهو مؤشر على انخفاض السكر أثناء الليل. البكاء المستمر عند الاستيقاظ يُعتبر البكاء بدون سبب واضح علامة على حدوث انخفاض السكر أثناء النوم. برودة الرقبة قد يشعر الأهل ببرودة جلد العنق عند اللمس، وهي علامة شائعة لانخفاض السكر أثناء الليل.

أسباب انخفاض السكر أثناء النوم



تساهم عدة عوامل في زيادة خطر انخفاض السكر أثناء النوم، ومنها

الجرعة الزائدة من الأنسولين تقديم جرعة أنسولين أكبر من المسموح به في المساء قد يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر أثناء الليل. عدم تناول وجبة العشاء أو تناولها بكميات قليلة عدم تناول الطفل لوجبة كافية قبل النوم يمكن أن يؤثر على مستوى السكر وينخفض بسرعة. ممارسة نشاط بدني مكثف قبل النوم يساهم النشاط البدني المكثف في استهلاك الجلوكوز في الدم، مما قد يؤدي إلى انخفاض السكر خلال الليل.

كيفية الوقاية من انخفاض السكر أثناء النوم



لتفادي حدوث انخفاض السكر أثناء النوم، يُمكن تبني إجراءات وقائية مثل

قياس مستوى السكر قبل النوم من الضروري التأكد أن مستوى السكر في الدم يتجاوز 6.5 مللي مول/لتر قبل النوم. قياس مستوى السكر عند الفجر يمكن تكرار قياس مستوى السكر عند الاستيقاظ للتأكد من استقراره أثناء الليل. تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات يُساعد تناول وجبة خفيفة تحتوي على كربوهيدرات بطيئة الهضم قبل النوم في تجنب انخفاض السكر خلال الليل. استشارة الطبيب في حال تسبب الجرعة الليلية من الأنسولين في انخفاض السكر، يجب استشارة الطبيب لتعديل الجرعة وفقًا لذلك.

مخاطر انخفاض السكر أثناء النوم



إذا لم يُعالج انخفاض السكر أثناء النوم بشكل صحيح، قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة، ومنها