نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفسير اسم إسراء في الحلم رؤيا بنت اسمها إسراء في المنام في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

معنى اسم إسراء

معنى اسم إسراء

يعد اسم “إسراء” من الأسماء المحملة بمعاني عميقة ومؤثرة، حيث جاء ذكره في القرآن الكريم في الآية الكريمة “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ” (الإسراء 1)،

ويسلط هذا الاسم الضوء على مفهوم السير في الليل، وله دلالة خاصة في التراث الإسلامي، إذ يرتبط بحدث الإسراء والمعراج الذي شهدته حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رجب،ينطوي هذا الحدث على رحلة النبي من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس، الأمر الذي يعكس عظمة هذا الاسم ورمزيته الدينية.

تشير دلالات اسم إسراء إلى معاني إيجابية تعكس روح التفاؤل والإيمان،كما أن ذكره في القرآن الكريم يمنحه قيمة إضافية ويعكس معاني سامية وجميلة ترتبط بالمعجزات التي شهدتها حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

الحكم الشرعي لاسم إسراء

الحكم الشرعي لاسم إسراء

وفقاً للإسلام، تندرج الأسماء تحت فئة الأسماء المقبولة إذا كانت خالية من الكفر والإشراك،واسم “إسراء” يُعتبر اسمًا حلالاً، حيث يرتبط بإحدى المعجزات العظيمة في تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم،

إن اسم إسراء يحمل في طياته معاني توصلنا إلى عوالم جديدة، ويعبر عن رحلة مميزة تتخطى الحدود الجغرافية،يذكرنا دائمًا بأحد الأحداث البارزة في السيرة النبوية، ما يجعله اسمًا ملائمًا يتناسب مع العقيدة الإسلامية ويعكس احترامًا للتقاليد الدينية،لا يوجد أي جدل حول استخدام هذا الاسم، فهو يظل اختصارًا لمعجزة عظيمة.

صفات حاملة اسم إسراء

صفات حاملة اسم إسراء

حاملة اسم إسراء تتمتع بمجموعة من الصفات التي تجعل منها شخصية فريدة ومميزة،

فتاة صبورة قوية، وعلى الرغم من الظروف المحيطة بها، قد تواجه بعض العوائق في حياتها الشخصية، مثل مسائل تأخير الزواج،تتميز بحب الخير وحرصها على مصلحة الآخرين، مما يضفي على حياتها لمسة من السعادة والمرح، حيث تسعى دائماً للاستمتاع باللحظات وتقدير اللحظات الجميلة،وبالإضافة إلى ذلك، فإن شخصيتها تتمتع بالهدوء والرصانة، مما يعطيها حيوية وثقة داخلية.

معنى اسم إسراء في المعجم الجامع

معنى اسم إسراء في المعجم الجامع

يعتبر اسم إسراء مشتقًا من الفعل “أسرى”، ويحتوي على مجموعة من المعاني التي يمكن تلخيصها كما يلي

في اللغة، يشير “إسراء” إلى السير في الليل.

في السياق الديني، يعني “إسراء” الانتقال الليلي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهي لحظة شهدت معجزة الإسراء والمعراج، التي وقعت في شهر رجب،كما أنّ الإسراء يعتبر اسم سورة في القرآن الكريم، وهي السورة رقم 17، التي تتألف من مائة وإحدى عشرة آية.

يستخدم الفعل “أسرى” أيضًا في مجموعة متنوعة من السياقات