ارتفاع مؤشر بورصة مسقط 8 نقاط

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط 8 نقاطسجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعا بلغ 8 نقاط، بعد سلسلة من التراجعات استمرت 5 أسابيع، وأغلق بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 4571 نقطة، مستفيدا من المكاسب التي حققتها أسهم البنوك والاتصالات وعدد من الشركات الصناعية.

وسجلت المؤشرات القطاعية الأسبوع الماضي تباينا في أدائها، ففي الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر قطاع الصناعة 78 نقطة مسجلا أعلى صعود بين المؤشرات القطاعية، اتجه مؤشر القطاع المالي إلى الهبوط متراجعا 19 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعا بنحو 11 نقطة، فيما أغلق المؤشر الشرعي على صعود مرتفعا 10 نقاط.

وتراجعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 21.2 مليون ريال، مقابل 27.5 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، وسجل عدد الصفقات المنفذة تراجعا بنسبة 45 بالمئة من 7829 صفقة إلى 4238 صفقة.

وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 27 مليارا و407.8 مليون ريال، مسجلة مكاسب أسبوعية عند 14.7 مليون ريال.

كما ارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 30 ورقة مالية مقابل 19 ورقة مالية تراجعت أسعارها و21 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.