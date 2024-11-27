الجيش اللبناني يستعد للانتشار في الجنوب بعد بدء سريان الهدنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - قال الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، إنه مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يعمل الجيش على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701.

ودعا الجيش اللبناني، في بيان، المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغّلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وشدّد الجيش اللبناني على أهمية الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظًا على سلامتهم، كما دعا الأهالي العائدين إلى سائر المناطق لتوخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، بدأت صفوف من السيارات التي تقل نازحين فروا من جنوب لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية في التوجه جنوبًا في وقت مبكر من صباح، اليوم الأربعاء، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء.