حزب الله يعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف العديد من تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلي وقواعده ومقراته العسكرية بعضها في تل أبيب.

وأوضح الحزب - في بيان، اليوم الأربعاء - أنه استهدف للمرة الأولى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وهيئة الأركان العامة وغرفة إدارة الحرب.

وكان حزب الله أعلن أمسِ الثلاثاء أنه أوقع أكثر من 100 قتيل و1000 جريح من جنود الاحتلال منذ بداية العملية العسكرية جنوبي لبنان.

وأكد الحزب أن العمليات العسكرية مستمرة ضد إسرائيل حتى الانسحاب الكامل من لبنان ووقف العمليات العسكرية في غزة.