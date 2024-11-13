انخفاض مؤشر بورصة مسقط

انخفاض مؤشر بورصة مسقطانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 17.3 نقطة بنسبة 0.37 في المائة اليوم الأربعاء، ليغُلق عند مستوى 4654.76 نقطة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4672.02 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن قيمة التداول بلغت تسعة ملايين و229 ألفًا و245 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 21.8 في المائة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت سبعة ملايين و576 ألفًا و684 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.148 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.44 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة ثلاثة ملايين و328 ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته 36.06 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين أربعة ملايين و555 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 49.35 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني مليونًا و227 ألف ريال عُماني وبنسبة 13.30 في المائة.