إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:36 مساءً - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أوامر إخلاء جديدة للمدنيين اللبنانيين بالقرب من ستة مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل غارات جوية، زاعما أنها ضد أصول حزب الله.

الابتعاد مسافة 500 متر على الأقل عن المواقع

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، باللغة العربية على منصة "إكس"، خرائط إلى جانب الإعلان، والتي تدعو المدنيين إلى الابتعاد مسافة 500 متر على الأقل عن المواقع.

ووجد أدرعي تحذيره: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك والغبيري".

منشآت ومصالح تابعة لحزب الله

وزعم: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الاحتلال على المدى الزمني القريب".

وادعى قائلا: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".