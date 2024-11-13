ولى عهد الكويت بحث مع مدير «صندوق النقد» التطورات العالمية وتعزيز التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - استقبل ممثل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الشيخ صباح الخالد اليوم المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على هامش القمة العالمية للعمل المناخي «COP29» المقامة بالعاصمة باكو في جمهورية أذربيجان، حيث جرت مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وقد نقل خلال اللقاء تحيات حضرة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورغبة وتطلع سموه في تبادل الخبرات مع دولة الكويت.

كما أكد ولي العهد على حرصه بالتركيز على تطوير وصقل مهارات الشباب الكويتي عبر نقل خبرات الصندوق لهم.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب.