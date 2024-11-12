بالأسماء.. أمير قطر يصدر أمرا أميريا بتعديل تشكيلة مجلس الوزراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء، الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2024 بتعديل تشكيلة مجلس الوزراء.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، نص الأمر على أن يعين كل من:

1. الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

2. السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة.

3. السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي.

4. السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرا للصحة العامة.

5. الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة.

6. الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرا للمواصلات.

وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.