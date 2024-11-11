رئيس الوزراء الكويتى بالإنابة يبحث ورئيس الصناعات الدفاعية التركية تعزيز التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:32 مساءً - استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية، في قصر بيان اليوم الاثنين، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية هالوك جورجون، والوفد المرافق له.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون وأهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وسفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد السيده طوبى نور سونمز.