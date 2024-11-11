أبو الغيط: انعدام محاسبة إسرائيل شجع قياداتها على تنفيذ مخططاتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، إن الشعب الفلسطيني يعاني مأساة كبيرة جراء الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة الرياض، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تخريب إمكانات السلام الذي طالما طالبنا به لتعزيز الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن انعدام محاسبة إسرائيل وغياب القانون الدولي شجع قياداتها على تنفيذ مخططات عبثية بالمنطقة، والتأخير يعني مزيدًا من إراقة الدماء.

ونوه بأن منسوب الخطر في غزة وصل لمستوى لا يمكن احتماله، مشيرًا إلى أن المطلوب وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وتنفيذ مسار لحل الدولتين، ونريد إقليمًا تكون في قلبه دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح "أبو الغيط"، أن الخطة الإسرائيلية لم تعد مخفية والمطلوب تدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وتهجيره قسرًا أو طوعًا، مضيفًا أن إسرائيل تقتل الأمل الفلسطيني في الدولة المستقلة.

وتابع الأمين العام للجامعة العربية: "لن يكون هناك سلام مع الظلم والقتل، كما أن اتساع دائرة النار من غزة إلى لبنان عرض مستقبل المنطقة لخطر بالغ، وما تقوم به حكومة إسرائيل هو تدمير لمستقبل التعايش في المنطقة".

وتستضيف السعودية، اليوم الاثنين، قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وتأتي هذه القمة امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة، التي عُقدت في الرياض 11 نوفمبر 2023.