تفاصيل مقتل 300 سوداني على أيدي ميليشيا الدعم السريع بمدينة «الهلالية»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:36 مساءً - ارتفعت حصيلة قتلى مدينة الهلالية» في شرق الجزيرة بالسودان إلى 300؛ بسبب حصار واعتداء ميليشيا الدعم السريع على المنطقة، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

تفاصيل مقتل 300 سوداني

وبحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، هاجمت ميليشيا الدعم السريع قرية ود راوة» شرقي الجزيرة بالسودان واقمت بعمليات سلب ونهب، مضيفة أنّ ميليشيا الدعم السريع تهاجم قرية النابتي» بمحلية شرق الجزيرة في السودان، وأجبرت جميع سكان القرية على النزوح.

كما تواصل ميليشيا الدعم السريع عمليات التهجير والقتل على قرية الهلالية واستهداف أهلها؛ انتقامًا منهم بسبب انضمام أو تسليم عناصرها إلى الجيش السوداني، خصوصًا بعد انشقاق قائد الدعم السريع أبوعاقلة» والذي يحارب الآن بجانب القوات المسلحة السودانية.

وبحسب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، فإن قيادات داخل الدعم السريع عقدوا مؤتمرًا صحفيًا، وأعلنوا فيه تخليهم عن الميليشيا.

تفشي الأمراض في السودان

وفي ظل نقص حاد في الأدوية وانهيار النظام الصحي، تفشت الأمراض والأوبئة مثل الكوليرا، لتخطف أرواح أطفال ونساء وشيوخ بلا رحمة.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع حربًا أسفرت عن أكثر من 20 ألف قتيل، ونزوح ما يزيد على 13 مليون شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة والسُلطات المحلية.

وتتصاعد الدعوات الدولية والأممية لوقف هذه الحرب، في وقت باتت فيه الأوضاع الإنسانية تتفاقم، مع تهديد المجاعة لملايين الأشخاص؛ جراء نقص الغذاء، بينما تمدد القتال ليشمل 13 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد.

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