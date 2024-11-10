الكويت تستنكر بشدة الاعتداء الغادر على معسكر قوات التحالف في اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:44 مساءً - - أكدت دعمها الكامل للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي

- صادق التعازي والمواساة للمملكة ولأسر الضابطين الشهيدين

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الغادر الذي استهدف معسكرا لقوات التحالف في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية، والذي أدى إلى استشهاد ضابطين سعوديين وإصابة آخر.

وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، موقف دولة الكويت الثابت في الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها الكامل في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي بما في ذلك جهودها المبذولة في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.