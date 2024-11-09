الخارجية القطرية تكشف موقف الدوحة من الوساطة بين حماس وإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - كشفت وزاة الخارجية القطرية، اليوم السبت، عن موقف الدوحة من الانسحاب من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الاسرائيلي في غزة.

وصفت وزارة الخارجية القطرية الادعاءات بانسحاب قطر من المفاوضات بأنها “ليست دقيقة”، وفقا لبيان صدر مساء اليوم السبت.

وذكرت الوزارة، أن قطر أبلغت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حركة "حماس" الفلسطينية، وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة.

وأضافت أنها ستستأنف جهودها مع الشركاء في الوساطة "عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية، ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع".