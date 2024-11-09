الاحتلال يسعى لخلق أرض مدمرة في لبنان لعودة مستوطنيه إلى الشمال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - قال العميد مارسيل بالوجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الاحتلال لا يزال في المرحلة الأولى من العملية العسكرية البرية في لبنان، والتي يعمل خلالها على خلق منطقة في عمق 3 كيلومترات بلبنان، مؤمنة بالطيران، لمنع المقاومة اللبنانية من إعادة التمدد وإقامة خنادق، وفي المجمل يمكن توصيف تلك المساعي على أنها تهدف إلى خلق منطقة محروقة.

وأضاف «بالوجي» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية» أن القوات الإسرائيلية تتحضر لبدء المرحلة الثانية من العملية البرية العسكرية في جنوب لبنان بعد زيارة أموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط إلى إسرائيل.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، أن المرحلة الثانية ستكون في محور بنت جبيل والخيام، وسيكون التوغل على نسق المرحلة الأولى، للتدمير والانسحاب وإقامة منطقة مدمرة كلياً لتأمين الحماية لإسرائيل، للسماح للمستوطنين الإسرائيليين إلى شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة والمناطق المحاذية لجنوب لبنان، التي فروا منها من جراء صواريخ حزب الله.

وأشار إلى أن الاحتلال لكي يؤمّن مستوطنيه سيعمل على حمايتهم من صواريخ حزب الله المباشرة من خلال احتلال بعض القرى على عمق 8 أو 10 كيلومترات.