شركة كمران توزّع أعلى نسبة للأرباح
دشن رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة اليوم توزيع الأرباح للمساهمين في الشركة بأمانة العاصمة ومحافظات إب وتعز والحديدة بنسبة أرباح وصلت إلى 31 بالمائة والتي تعد الأعلى منذ إنشاء الشركة.
وخلال التدشين أكد الدولة أن هذه الأرباح جاءت نتيجة جهود قيادة وكوادر الشركة، ودعم القيادة السياسية الذي كان له الأثر الكبير في النهوض بالشركة.
وقال " إن الشركة عاودت نشاطها ابتداء من شهر نوفمبر 2020م بعد أن كانت قد وصلت إلى مرحلة صعبة خلال الفترة من 2018 إلى 2020م والتي أدت إلى توقف المصنع، واكتساح البضائع المهربة الأسواق المحلية بدلا من منتجات الشركة.
وأضاف رئيس الشركة "استطعنا في عام 2021م تخفيف حجم الخسائر التي تعرضت لها الشركة".. مبينا أن جهود الشركة خلال الفترة من 2022 إلى 2023م مكنتها من تجاوز الصعوبات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من توزيع الأرباح للمساهمين بنسبة عالية لأول مرة في تاريخها.
فيما ثمن المساهمون الجهود التي بذلت من قيادة وكوادر الشركة في تعزيز نشاطها والقيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.
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