بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 70.37 نقطة بنسبة بلغت 1 في المئة ليبلغ مستوى 6965.71 نقطة.

وتم تداول 458.8 مليون سهم عبر تنفيذ 24374 صفقة نقدية بقيمة 129.7 مليون دينار كويتي (نحو 395.5 مليون دولار).

كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 39.28 نقطة بنسبة بلغت 0.63 في المئة ليبلغ مستوى 6215.38 نقطة من خلال تداول 212.8 مليون سهم عبر تنفيذ 10139 صفقة نقدية بقيمة 22.9 مليون دينار كويتي (نحو 69.8 مليون دولار).

وبدوره انخفض مؤشر السوق الأول 82.02 نقطة بنسبة بلغت 1.08 في المئة ليبلغ مستوى 7500.93 نقطة من خلال تداول 245.9 مليون سهم عبر تنفيذ 14235 صفقة بقيمة 106.7 مليون دينار كويتي (نحو 325.4 مليون دولار).

في موازاة ذلك تراجع مؤشر (رئيسي 50) 7.43 نقطة بنسبة بلغت 0.12 في المئة ليبلغ مستوى 6163.59 نقطة من خلال تداول 164 مليون سهم عبر إبرام 6763 صفقة نقدية بقيمة 16.9 مليون دينار كويتي (نحو 51.5 مليون دولار).