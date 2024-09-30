حزب الله يشن هجوما على إسرائيل .. وجيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 04:34 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين أن 35 صاروخا من لبنان سقطت على شمال إسرائيل بعد ظهر اليوم، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

قصف شمال إسرائيل

أوضح جيش الاحتلال أنه تم اعتراض بعض الصواريخ وسقطت صواريخ أخرى في الجليل الغربي ولا توجد تقارير عن إصابات، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عشرات الأهداف التابعة لحزب الله ضربت في لبنان اليوم، بما في ذلك غرف القيادة ومستودعات الأسلحة وقاذفات الصواريخ والبنية التحتية الأخرى.

مقتل عيد حسن نشار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اغتيال قائد وحدة الصواريخ متوسطة المدى لحزب الله عيد حسن نشار في غارة جوية يوم السبت الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.

قال جيش الاحتلال إن عيد حسن نشار كان "قائدًا مخضرمًا" في حزب الله وكان "مصدرًا مركزيًا للمعرفة في مجال الصواريخ"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن نشار شغل سابقًا منصب رئيس وحدة الصواريخ أرض-أرض ونائب وحدة بدر الإقليمية.

وجرى اغتيال معظم قادة حزب الله، بمن فيهم قائد فرقة الصواريخ والقذائف، إبراهيم قبيسي، على يد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة كما قُتل قادة كبار آخرون في الفرقة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ضرب أيضًا مخابئ للصواريخ متوسطة المدى، التي يمكن أن تصل إلى 200 كيلومتر، في الغارات الجوية الأخيرة في لبنان.