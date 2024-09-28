الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال حسن نصر الله

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رسميا اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وعدد أخر من قادة الحزب.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد تم اغتيال حسن نصر الله، والقيادي على كركي، قائد الجبهة الجنوبية في الحزب، وعدد آخر من القيادات.

وأشار البيان إلى أن الطائرات الإسرائيلية أغارت – بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات والمؤسسة الأمنية – على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية.

ولفت إلى أن الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر.

يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس استهداف الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في هجوم على الضاحية الجنوبية ببيروت، فيما لم يصدر حزب الله حتى الآن تعقيبا رسميا.

ونقلت رويترز عن من أسمته بمصدر مقرب من حزب الله أن الاتصال بالأمين العام حسن نصر الله انقطع بعد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء أمس الجمعة.

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان، إلى جانب عدد آخر من قادة الوحدة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية لسلاح الجو أغارت واغتالت على محمد علي إسماعيل، قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان، ونائبه حسين أحمد إسماعيل، ومعهما تم اغتيال عدد آخر من عناصر حزب الله.

كذلك دعت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، مستشفيات بيروت والمناطق للاستعداد لإخلاء مستشفيات الضاحية الجنوبية.

وفي بيان صادر عن الوزارة، دعت الوزارة مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات الباردة غير الطارئة، وذلك إفساحا في المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية الجنوبية لبيروت والتي سيتم إخلاؤها بسبب تطورات العدوان.

كما دعت الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية إلى الاستعداد للاهتمام بالمرضى من النازحين ليلا من الضاحية، حيث يتوقع أن تتفاقم المسؤوليات والمهمات مع تفاقم الأعداد.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 6 شهداء وإصابة 91 بجروح، من بينهم 14 احتاجوا دخول المستشفى.