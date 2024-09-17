استشهاد 11 ألف طالب فلسطيني منذ السابع من أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن 11,001 طالب استشهدوا و17,772 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب وكالة "وفا".

وأوضحت "التربية" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 10,888، والذين أصيبوا إلى 17,224، فيما استشهد في الضفة 113 طالبًا وأصيب 548 آخرون، إضافة إلى اعتقال 429.

وأشارت إلى أن 529 معلمًا وإداريًا استشهد وأصيب 3686 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 129 في الضفة.

ولفتت إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومبنى تابعًا للجامعات و65 تابعًا لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 124 منها لأضرار بالغة، و62 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 69 مدرسة و5 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن 718 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفًا صحية صعبة.