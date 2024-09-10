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الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: طائرات إسرائيلية تلقي 3 قنابل «MK-84» على خان يونس

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن التحقيقات الخاصة به أظهرت أن طائرات حربية إسرائيلية ألقت ثلاثة قنابل من نوع MK-84 على تجمع لخيام النازحين في مواصي خان يونس، اليوم الثلاثاء.
ونقلت فضائية “القاهرة الإخبارية” عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاستهداف الإسرائيلي تسبب في إبادة ودفن 20 خيمة على الأقل ومحو العديد من العائلات.
وتابع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال ارتكب مجزرته باستخدام قنابل أمريكية ذات أثر تدميري واسع في منطقة مليئة بالخيام والنازحين.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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