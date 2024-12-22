انتهاكات خصوصية البيانات تُكلّف OpenAI ملايين اليوروهات في إيطاليا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

في خطوة جريئة تُسلّط الضوء على أهمية حماية خصوصية البيانات في العصر الرقمي، فرضت هيئة حماية البيانات الإيطالية غرامة مالية قدرها 15 مليون يورو على شركة OpenAI، الشركة المطورة لروبوت المحادثة الشهير تشات جي بي تي (ChatGPT). يأتي هذا القرار نتيجة لتحقيق كشف عن استخدام الشركة لبيانات شخصية بشكل غير قانوني، مما يُثير تساؤلات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتنظيمه في أوروبا والعالم.

اتهمت الهيئة الإيطالية OpenAI بارتكاب عدة انتهاكات خطيرة، من بينها:

معالجة البيانات الشخصية دون أساس قانوني: تبيّن أن OpenAI استخدمت بيانات المستخدمين لتدريب نموذج تشات جي بي تي دون الحصول على موافقة قانونية صريحة، مما يُخالف مبادئ الشفافية وحقوق المستخدمين.

عدم الإخطار بانتهاك البيانات: لم تُبلغ OpenAI السلطات الإيطالية بانتهاك البيانات الذي تعرضت له في مارس 2023، وهو ما يُعتبر إخلالًا بالالتزامات القانونية.

عدم وجود نظام للتحقق من العمر: لم تتخذ OpenAI الإجراءات الكافية لمنع الأطفال دون سن 13 عامًا من الوصول إلى محتوى غير لائق على منصة تشات جي بي تي.

اعتبرت إدارة OpenAI الغرامة “غير متناسبة” وأعلنت عن نيتها استئناف القرار. ومع ذلك، يُعتبر هذا الإجراء بمثابة تحذير شديد اللهجة لشركات الذكاء الاصطناعي بضرورة الالتزام بقوانين حماية البيانات.

تتضمن تداعيات هذا القرار ما يلي: