"وفري فلوس الكوافير!".. خلطة طبيعية لصبغ الشعر باللون الاحمر وإخفاء الشيب من أول استخدام!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر ظهور الشيب أو الشعر الأبيض مشكلة تؤرق الكثير من السيدات، حيث يمنح الشعر مظهرًا متقدمًا في العمر، ومع تعدد الخيارات الكيميائية لصبغ الشعر، تظل الوصفات الطبيعية الخيار الأمثل للحصول على لون جذاب دون الإضرار بالشعر، وإذا كنتي تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لتغطية الشعر الأبيض بلون أحمر لامع، فإليكي هذه الخلطة الرائعة بمكونات طبيعية تمامًا.

مكونات الوصفة

4 ملاعق كبيرة من الكركديه المجفف.

ملعقتان كبيرتان من الشاي الأحمر.

حبة شمندر متوسطة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق قشور الرمان.

3 ملاعق كبيرة من الحناء الطبيعية (دون ملونات).

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب كبير من الماء الدافئ.

تحضير محلول الشاي والكركديه

أضيفي الكركديه المجفف والشاي الأحمر إلى كوب الماء في وعاء للطهي

ارفعي الإناء على النار واتركيه لمدة 10 دقائق مع التقليب حتى يتغير لون الماء إلى الأحمر الداكن.

اتركي الخليط ليبرد وصفيه باستخدام مصفاة دقيقة لإزالة الشوائب.

تحضير عصير الشمندر

قشري الشمندر وقطعيه إلى قطع صغيرة.

ضعيه في الخلاط مع ربع كوب من الماء واخلطيه جيدًا، ثم صفي العصير بمصفاة للحصول على سائل نقي.

خلط المكونات الجافة

اطحني الكركديه المجفف المتبقي لتحصلي على مسحوق ناعم.

اخلطي مسحوق الكركديه مع مسحوق قشور الرمان والحناء، ثم غربلي الخليط باستخدام مصفاة دقيقة.

إعداد الصبغة

أضيفي عصير الشمندر إلى خليط الحناء والمواد الجافة واخلطي جيدًا.

أضيفي محلول الشاي والكركديه تدريجيًا مع التقليب حتى يتكون قوام متجانس.

غطي الخليط بكيس غذائي واتركيه لمدة ساعتين حتى يتخمر.

استخدام الصبغة

قسمي الشعر بعد غسله وتجفيفه، ثم وزعي الخليط باستخدام فرشاة صباغة الشعر.

اتركي الصبغة على الشعر لمدة 4-6 ساعات.

اغسلي الشعر بالماء فقط، وبعد ثلاثة أيام يمكنك غسله بشامبو طبيعي.

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