إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة لانس

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمواجهة لانس، مساء اليوم، في الدور ال-64 من بطولة كأس فرنسا.

واستبعد إنريكي الثنائي ميلان سكرينيار وراندل كولو مواني للمرة الثالثة توالياً، كما يغيب ماركو أسينسيو وبرسنيل كيمبيمبي لأسباب فنية، أما دوناروما لن يتواجد بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حكيمي، ماركينيوس، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، زاجي، مباي، باتشو، موكيه، تيناس، جواو نيفيز.