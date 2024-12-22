سر تصدر نجلاء فتحي للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر أسم الفنانة نجلاء فتحي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف أمس السبت الموافق 21 ديسمبر، ذكرى ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1951.

نجلاء فتحي

نبذة عن نجلاء فتحي

ولدت نجلاء فتحي سنة 1951 بمحافظة الجيزة، وبدأت مشوارها الفني في وقت مبكر من حياتها، حيث لفتت الأنظار بجمالها الطبيعي وموهبتها الفائقة في التمثيل.

استطاعت أن تفرض نفسها كأيقونة فنية، ولم تقتصر شهرتها على مصر فقط، بل امتدت إلى الوطن العربي بأسره.

مشوار نجلاء فتحي الفني

بدأت نجلاء فتحي مشوارها الفني في أوائل السبعينات من خلال الظهور في بعض الأعمال التليفزيونية والسينمائية، لكن انطلاقتها الحقيقية كانت من خلال فيلم "أين عقلي" في عام 1974، الذي شكل نقطة تحول في حياتها الفنية. بعد ذلك، واصلت تألقها في العديد من الأعمال السينمائية التي لاقت نجاحًا كبيرًا، مثل "الكرنك" و"الحب الذي كان"، إلى جانب مجموعة من الأفلام التي جسدت فيها أدوارًا متنوعة وأثرت في ذاكرة جمهورها.

أبرز أعمال نجلاء فتحي السينمائية

الكرنك (1975): يُعد من أشهر أفلامها وأكثرها تأثيرًا، حيث سلط الضوء على قضايا سياسية واجتماعية حساسة في فترة السبعينات.

الحب الذي كان (1973): فيلم رومانسي قدم نجلاء فتحي في دور البطولة إلى جانب الفنان الكبير أحمد مظهر.

الشياطين (1977): كان الفيلم بمثابة نقلة جديدة في مسيرتها الفنية، حيث جسدت دورًا مركبًا جمع بين الإثارة والتشويق.