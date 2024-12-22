أسرار النوم الخفية: 7 حقائق مُدهشة قد تُغيّر نظرتك للنوم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

يُمثل النوم جزءًا أساسيًا من حياتنا، حيث نقضي ثلث أعمارنا نائمين. ومع ذلك، لا يزال النوم يُحيط به الكثير من الغموض والأسرار. في هذا المقال، نكشف النقاب عن 7 حقائق مُدهشة عن النوم قد تُغيّر نظرتك لهذه العملية الحيوية، بدءًا من حرق السعرات الحرارية وصولًا إلى الأحلام الملوّنة.

حرق السعرات الحرارية أثناء النوم: على عكس الاعتقاد الشائع، الجسم لا يتوقف عن العمل تمامًا أثناء النوم. بل يستمر في حرق السعرات الحرارية للحفاظ على وظائفه الحيوية الأساسية، مثل التنفس والدورة الدموية. بالطبع، يكون معدل الحرق أقل من اليقظة، ولكنه يظل مُهمًا.

الأحلام بالألوان: على الرغم من أن البعض يزعمون رؤية أحلام بالأبيض والأسود، تُشير الدراسات إلى أن مُعظم الناس يحلمون بالألوان. ومع ذلك، قد يتأثر تذكّر الألوان بعوامل مُختلفة.

تأثير القمر على النوم: لطالما ارتبط القمر بالنوم في الثقافة الشعبية. تُشير بعض الدراسات إلى أن مراحل القمر قد تُؤثر بالفعل على جودة النوم، ولكن هذا الأمر لا يزال قيد البحث والدراسة.

النوم يُعزّز الذاكرة: يلعب النوم دورًا حاسمًا في تقوية الذاكرة وتثبيت المعلومات. أثناء النوم، يُعيد الدماغ مُعالجة المعلومات التي تم اكتسابها خلال اليوم، مما يُساعد على تخزينها بشكل أفضل.

وضعيات النوم تُعبّر عن الشخصية: يُمكن أن تُشير وضعية نومك إلى بعض جوانب شخصيتك. على سبيل المثال، يُعتبر النوم على الجانب مع ثني الركبتين وضعية شائعة لدى الأشخاص الذين يتمتعون بشخصية مُستقرة وهادئة.

قلة النوم تُؤثر على الصحة: لا تقتصر آثار قلة النوم على الشعور بالتعب والإرهاق في اليوم التالي. بل تُؤثر سلبًا على الصحة العامة، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مُزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

النوم يُساعد على التئام الجروح: يُساعد النوم الجيد على تسريع عملية التئام الجروح وتجديد خلايا الجسم. وذلك لأن الجسم يُفرز هرمونات النمو أثناء النوم، والتي تلعب دورًا هامًا في إصلاح الأنسجة.

يُعتبر الحصول على قسط كافٍ من النوم عالي الجودة أمرًا ضروريًا لصحة الجسم والعقل. يُساعد النوم الجيد على:

تحسين المزاج والتركيز.

تقوية جهاز المناعة.

زيادة الإنتاجية والأداء اليومي.

الوقاية من الأمراض المُزمنة.