شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مدرسة ومنازل بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 07:28 صباحاً - استُشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون، اليوم السبت، إثر غارات وقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، وعدة منازل في مخيم النصيرات، وفي مناطق غرب مدينة غزة، وفي خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 8 فلسطينيين وأُصيب 15 آخرون في استهداف خيام نازحين داخل مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

كما وصل 5 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غرب مخيم النصيرات.

وشهد حي الزيتون انفجارات ضخمة نتيجة عمليات نسف تقوم بها قوات الاحتلال في المنطقة جنوب شرق الحي.

كما استهدفت قوات الاحتلال منزلًا في منطقة قاع القرين جنوبي خان يونس، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

واستهدف قصف إسرائيلي عمارة سكنية في منطقة النصر غربي مدينة غزة؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ فجر الجمعة إلى 33 فلسطينيًا؛ جراء القصف الإسرائيلي المستمر.