اليوم الـ320.. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، في اليوم الـ320 من العدوان، الذي بدأ 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بحسب مصادر طبية، انتشال 4 شهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل شمال غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، التي تتعرض في هذه الأثناء لغارات جوية متواصلة تستهدف منازل ومبانٍ سكنية.

وأصيب العشرات بجروح، جراء إطلاق آليات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت أرضًا في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، ويتواصل القصف المدفعي والصاروخي صوب منازل الفلسطينيين في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها للوكالة، أن شهيدًا ارتقى وأصيب آخرون بجروح مختلفة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الخطيب في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف على أحياء الزيتون، الصبرة، وتل الهوا في مدينة غزة، تزامنًا مع إطلاق الآليات العسكرية الإسرائيلية الرصاص الحي صوب الأحياء.

وشنت طائرة حربية إسرائيلية غارة جوية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأصيب عشرات المواطنين بجروح، جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الصالحي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استهدف الطيران الحربي محيط منطقة أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح.