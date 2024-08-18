العراق يستدعي القائمة بأعمال سفارة بريطانيا بسبب تصريحات السفير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 01:28 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن العراق استدعى القائمة بأعمال السفارة البريطانية في بغداد، على خلفية تصريحات السفير بشأن أمن العراق.

وأضافت الوكالة، نقلًا عن بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية، أنها استدعت القائمة بالأعمال روث كوفيردال، بسبب وجود السفير خارج العراق، لتسليمها مذكرة احتجاج إثر التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق ستيفن هيتشن، التي مست بمضمونها الشأن الأمني والسياسي، بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومة ومكونات.

وقال البيان: "الخارجية تعد ذلك تدخلًا في الشأن الداخلي وخروجًا عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير".