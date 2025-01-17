أخبار اليمن : "البرد شديد".. والأرصاد: خذوا احتياطاتكم

"البرد شديد".. والأرصاد: خذوا احتياطاتكم
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء شديدة البرودة إلى باردة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع أجواء شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، غرب الجوف وجنوب مأرب.
في حين تكون الأجواء باردة في مرتفعات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، الضالع وإب والمناطق الصحراوية، وباردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات تعز، ريمة، حجة والمحويت.
وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار-رصابة: -2، البيضاء-ذي ناعم: -0.2، عمران: 0.2، ذمار: 1.2، عمران-قاع البون: 1.2، صنعاء: 2.4، إب: 5.5 درجات مئوية.
ودعا المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ التدابير اللازمة للوقاية من الأجواء البارد والشديد البرودة.
وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربى النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة.
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