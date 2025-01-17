أخبار اليمن : فنان يمني يعلن اعتزال الدراما اليمنية نهائياً

دوت الخليج -

فنان يمني يعلن اعتزال الدراما اليمنية نهائياً

فاجأ الفنان اليمني بشير العزيزي متابعيه بإعلان اعتزاله الدراما اليمنية نهائياً، وهو ما شكّل صدمة لجمهوره ومحبيه. فنان يمني يعلن اعتزال الدراما اليمنية نهائياًفاجأ الفنان اليمني بشير العزيزي متابعيه بإعلان اعتزاله الدراما اليمنية نهائياً، وهو ما شكّل صدمة لجمهوره ومحبيه. وقال الفنان العزيزي في منشور على حسابه "فيسبوك": "أقدم اعتذاري لجمهوري العزيز، وأعلن إعتزالي الدراما اليمنية بشكل رسمي". وأضاف "قضيت أجمل وأحلى أيام معكم وأرجو منكم المسامحة تحياتي لكم"، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار المفاجئ. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر اعتزال الفنان العزيزي، وانقسمت الآراء بين داعم لقرار الاعتزال ومُتسائل عن الأسباب التي دفعته لاعتزال الدارما اليمنية. وشارك الفنان بشير العزيزي وهو عضو في جمعية الفنانين اليمنيين وقائد فريق المسرح اليمني، في عدد من الأعمال الفنية والدراما اليمنية، وتألق في عديد من المسلسلات الكوميدية.

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