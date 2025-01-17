أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 46 ألفاً و876

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 46 ألفاً و876أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 46 ألفاً و876 شهيداً و110 آلاف و642 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، أربع مجازر، أسفرت عن استشهاد 88 شخصا، وإصابة 189 آخرين.

وأضافت أن عددا من الضحايا مازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ469 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.