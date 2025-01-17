أخبار اليمن : 5 غارات عدوانية جديدة على عمران

دوت الخليج -

5 غارات عدوانية جديدة على عمران

شن طيران العدوان الأمريكي 5 غارات على محافظة عمران. 5 غارات عدوانية جديدة على عمرانشن طيران العدوان الأمريكي 5 غارات على محافظة عمران. وأوضح مصدر أمني أن عدواناً أمريكياً استهدف بخمس غارات مديرية حرف سفيان بالمحافظة. وكان العدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني شن الجمعة الماضية، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، ومحيط ميدان السبعين بالتزامن مع الخروج المليوني الجماهيري المساند لغزة، كما شن 12 غارة على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران.

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