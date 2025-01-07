أخبار اليمن : 3 مجازر إسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة

3 مجازر إسرائيلية في غزة خلال 24 ساعةأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية وصل منها إلى المستشفيات 31 شهيداً و57 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان، أن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 45 ألفاً و885 شهيداً، و109 آلاف و196 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن أعداداً كبيرة من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ459 على التوالي، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي، وسط وضع إنساني كارثي.