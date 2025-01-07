مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
جدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عن مصادر محلية، قولها: "إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته".
وأضافت المصادر ذاتها: "إن شرطة الاحتلال كثفت تواجدها عند أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وعرقلت دخول المصلين إلى المسجد".
الجدير ذكره أنه منذ بدء العدوان الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات العدو إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.