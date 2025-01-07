أخبار اليمن : مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصىجدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عن مصادر محلية، قولها: "إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته".

وأضافت المصادر ذاتها: "إن شرطة الاحتلال كثفت تواجدها عند أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وعرقلت دخول المصلين إلى المسجد".

الجدير ذكره أنه منذ بدء العدوان الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات العدو إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

