أخبار اليمن : خضراوات احرص على شرائها عند التسوّق

خضراوات احرص على شرائها عند التسوّقنعلم جيداً أنه يجب علينا تناول الخضراوات خلال وجباتنا اليومية، ولذلك توصي الإرشادات الغذائية الأميركية الحالية بتناول من كوب ونصف إلى كوبين من الخضراوات يومياً، وكوب إلى كوب ونصف من الفاكهة.

وإذا كان هذا يبدو مرهقاً وتحتاج إلى بعض النصائح، فقم بإلقاء نظرة على صحتك؛ هل أنت قلق بشأن تاريخ عائلي من أمراض القلب، أو التعامل مع آلام المفاصل؟ فالخضراوات والنباتات مليئة بالعناصر المفيدة التي يمكن أن تساعد جسمك على الشفاء وحتى مساعدتك على تجنّب تلك المشكلات الصحية المزمنة التي تثقل كاهلك، وفقاً لما ذكره تقرير لصحيفة «هاف بوست» الأميركية.

وعند التسوّق لشراء الطعام، تأكد من إعطاء الأولوية للخضراوات التي يُوصي بها خبراء التغذية لمشكلاتك الصحية المحددة. وتناول أيضاً الخضراوات الأخرى لبناء صحة جيدة بشكل عام.

ويوصي بعض الخبراء عما يجب أن نأكله لعلاج مشكلات صحية معينة.

القرع والجزر لصحة المفاصل

إذا كانت ركبتاك ووركاك تؤلمك، فأنت بحاجة إلى تناول الأطعمة المضادة للالتهابات. يتمتع الكثير من الخضراوات بخصائص مضادة للالتهابات، ولكن وفقاً لاختصاصية التغذية المسجلة غوردان هيل، فإن القرع والجزر هما الأفضل.

البروكلي والكرنب للوقاية من السرطان

ترتبط ممارسة الرياضة والوزن الصحي وإضافة المزيد من الخضراوات والفواكه إلى وجباتك ارتباطاً وثيقاً بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

وتقول هيل إن أفضل رهان لك هو عائلة الكرنب. «فكر في دمج الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والكرنب، في نظامك الغذائي على أساس يومي، وعلى الأقل أسبوعياً. تحتوي الخضراوات الصليبية على كميات عالية من السلفورافان، وهو مغذٍّ نباتي ثبت في الأبحاث أن له تأثيرات مضادة للسرطان».

ويُعد تناول هذه العائلة من الخضراوات خياراً ميسور التكلفة في جهودك للحد من خطر الإصابة بالسرطانات؛ مثل: سرطان القولون، والفم، والبروستاتا، والثدي.

البطاطا الحلوة والخضراوات الورقية لتحسين الرؤية

مع تقدمنا في العمر، يرتفع خطر الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين والجلوكوما. الأفضل أن يكون لك نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه المضادة للأكسدة للمساعدة في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يُسهم في مشكلات الرؤية.

توصي اختصاصية التغذية، كاثلين جارسيا بنسون، بتناول كمية مضاعفة من البرتقال والخضراوات للحفاظ على بصرك.

الأفوكادو والبروكلي لصحة المرأة

يشيد خبراء التغذية بالأفوكادو والبروكلي لدعمهما الاحتياجات الخاصة للنساء، قائلين إن «الدهون الصحية ضرورية للتوازن الهرموني لدى النساء، والأفوكادو مصدر ممتاز لذلك. بالإضافة إلى محتواها من الدهون، فهي توفّر الألياف ومضادات الأكسدة التي تُعد مفيدة لصحة المرأة بشكل عام».

وكذلك البروكلي غني بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينا «سي» و«ك»، وفي حين يوفّر بعض الكالسيوم، فهو أكثر قيمة بوصفه مصدراً للألياف والبريبايوتكس (وقود للبكتيريا المفيدة في أمعائك)، وهذا يدعم صحة الجهاز الهضمي، كما يُعدّ أمراً حيوياً للصحة العامة.

الخضراوات الورقية لصحة القلب

تقول اختصاصية التغذية المسجلة، لينا باكوفيتش: «من أجل صحة القلب، اختر أي خضراوات من عائلة الورقيات. يمكن أن يشمل ذلك الخس الأخضر والكرنب والسبانخ والجرجير السويسري واللفت وما إلى ذلك. هذه المجموعة من الخضراوات غنية بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى محتواها من مضادات الأكسدة. تحتوي الخضراوات الورقية أيضاً على النترات التي من المعروف أنها تساعد في الحفاظ على الأوعية الدموية مفتوحة، وبالتالي تساعد بدورها في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب».

وتمت دراسة الخضراوات الورقية واكتشاف دورها في المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الفطر والطماطم لصحة الرجال

يقول الخبراء إن الفطر مصدر جيد لمعدن الزنك. والمعدن مهم بشكل خاص للرجال بسبب تأثيره في جهاز الغدد الصماء.

فالزنك يحول هرمون التستوستيرون إلى شكله النشط، ويساعد في الحفاظ على الخصوبة، ويساعد في تخليق هرمون الملوتن الذي يخبر الجسم بإنتاج هرمون التستوستيرون.*وكالات

