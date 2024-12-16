أخبار اليمن : موجة صقيع تسيطر على هذه المحافظات

موجة صقيع تسيطر على هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وشديد البرودة في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ومرتفعات غرب الجوف، جنوب وغرب مأرب، إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، ولا يستبعد أن يتشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.
فيما قد يكون الطقس بارداً في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة وتعز بينما يكون جافاً مغبراً نسبياً في الصحارى والهضاب الداخلية.
وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ عمران: 1.2، صنعاء: 1.4، ذمار: 2، البيضاء: 3.8، بعدان- إب: 7.3، المحويت: 7.5، عتق ـ شبوة: 8.4 درجات مئوية.
وحذر المواطنين من الطقس البارد والشديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة من لديهم مناعة ضعيفة من كبار السن والأطفال والمرضى.
ودعا المركز المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من آثار الطقس شديد البرودة والصقيع (الضريب) وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات، وكذا رعاة الماشية ومربّي النحل والدواجن بضرورة إيوائها في أماكن صحية ودافئة.
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