أخبار اليمن : حصيلة شهداء غزة تتخطى حاجز الـ45 ألفاً

حصيلة شهداء غزة تتخطى حاجز الـ45 ألفاً
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 45 ألفاً و28 شهيداً، و106 آلاف و962 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
وأكدت الوزارة في بيان، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 52 شهيداً و203 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية".
وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 437 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 في المئة من السكان.
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